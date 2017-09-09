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Малахову дали вести Comedy Club в скандальной манере «Пусть говорят»

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Телеведущий Андрей Малахов выступил на сцене шоу Comedy Club. Видео со съемки нового сезона программы в подмосковной Барвихе Luxury Village выложил на своей странице в Instagram комедийный актер Михаил Галустян. Он отметил, что «мир больше не будет прежним».

Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», сначала резиденты Comedy Club обсуждали, что Павел Воля и Гарик Мартиросян устарели как ведущие. Затем на сцену вышел Малахов, который начал переделывать все фразы в стиле анонсов программы «Пусть говорят», которую он раньше вел на Первом канале.

Подписчики Галустяна разделились во мнениях. Одни заявили, что видео — это «бомба» и «огонь», а также порадовались «очень неожиданному союзу» любимых ведущих. Другие же решили, что «Малахов и Comedy несовместимы» и попросили «убрать этого идиота».

Еще часть пользователей соцсети выше всего оценила смех Галустяна. «Ржачно получилось! Миша, вообще насмешил», — отметил один из них.

Минувшим летом Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Теперь ведущий работает на «России 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

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