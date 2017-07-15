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ТНТ начнет показывать в промороликах обычных зрителей

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В эфирных роликах ТНТ появятся обычные зрители. Как сообщили «Ленте.ру» на телеканале, претендентам предлагают пройти отбор во время фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге, где телекомпания организовала «зону юмора» и развернула съемочный павильон.

Желающим попасть в кадр во время фестиваля 15 и 16 июля предлагают сняться в ролике при участии звезд ТНТ. Съемки будут проводиться в павильоне, в их организации задействованы профессиональные режиссеры, операторы и гримеры. В эфир попадут ролики, которые признают лучшими участники группы ТНТ во «ВКонтакте». Авторы десяти лучших видео приедут в Москву для съемок в реальных эфирных айди, которые телеканал покажет будущей осенью.

По словам заместителя генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу Рубена Оганесяна, канал планирует продолжать подобные акции в других городах.

Во время фестиваля в зоне ТНТ проведут мастер-классы участники проекта «Танцы», а вечером на сцене выступят Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и другие резиденты Comedy Club.

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