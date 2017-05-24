Власти Украины продолжили пользоваться «ВКонтакте» и «Одноклассниками»

Обслуживающий здание Кабинета министров Украины интернет-провайдер до сих пор не закрыл доступ к заблокированным на территории страны российским сервисам. Об этом в среду, 24 мая, сообщают «Украинские новости».

По словам корреспондента информационного агентства, несмотря на запрет, чиновники украинского правительства без затруднений заходят во «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также пользуются услугами «Яндекса» и Mail.ru через точку доступа Wi-Fi.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы могут обойтись без российских соцсетей. «Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — заявил украинский лидер.

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16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Ограничения введены в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Ограничения также коснулись ряда СМИ. В стоп-лист попали медиахолдинг «РБК», телеканалы «Звезда», «ТНТ», НТВ и НТВ-Плюс, Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета», радиостанция «Наше радио». Запрет введен сроком на три года.