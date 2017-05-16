Время осваивать Tor

Президент Украины расширил санкционный список против России и лишил украинцев самых популярных в стране соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». В России такой шаг считают неэффективным и предрекают, что украинские пользователи поголовно освоят Tor и VPN. «Лента.ру» выяснила, чего еще лишатся на Украине и действительно ли Киев способен хоть что-то заблокировать.

Что произошло?

Во вторник, 16 мая, Украина расширила санкционный список в отношении российских компаний. На сайте украинского президента Петра Порошенко опубликовали документ, в котором значатся 468 российских организаций.

Наибольший резонанс вызвали санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов компаний «Яндекс» и Mail.Ru. Согласно опубликованному документу, соцсети подлежат блокировке на территории Украины, а компании не могут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

Кто еще оказался в списке санкций?

Согласно указу, блокировке подлежит большинство российских телекомпаний. В списке НТВ, Первый канал, ВГТРК, «НТВ-ПЛЮС», «ТНТ-телесеть», «Москва Медиа», «Национальная медиа группа», телеканалы «РТР-Планета», «Россия 24», «ТВ Центр», телерадиокомпания «Звезда», международное информационное агентство «Россия сегодня», телеканал РЕН ТВ, «Наше Радио» и православное радио «Вера». Под санкции попали и разработчики программного обеспечения Softline, «1С», ABBYY, ограничения были расширены в отношении «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.

Лаборатория Касперского Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В документе также перечислены более 50 сервисов «Яндекса», но в приложении «Яндекс.Погода» ограничены только данные о Москве и Киеве. Блокируются все продукты Mail.Ru, но какие именно, в указе не уточняется.

Как отреагировали в России?

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко выразил мнение, что такие меры неэффективны. Он предположил, что блокировка крупнейших социальных сетей приведет к тому, что граждане Украины быстро освоят методы обхода ограничений, воспользовавшись различными VPN-сервисами и анонимным браузером Tor.

Клименко также отметил, что компании не сильно потеряют в рекламных доходах, поскольку украинская аудитория в разы меньше российской. По данным «Одноклассников», на Украине социальную сеть ежедневно используют более пяти миллионов человек. Во «ВКонтакте» на украинцев приходится 17,5 процента общей аудитории. По данным SimilarWeb, «Одноклассники» и «ВКонтакте» входят в топ-5 самых популярных сайтов на Украине.

Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев отметил, что для украинских провайдеров столь масштабные ограничения могут стать проблемой: необходимое оборудование обычно установлено у крупных операторов, а мелкие чисто технически не смогут выполнить указ президента.

«Тотальной зачистки не получится», — констатировал омбудсмен. Тем не менее Мариничев увидел и положительные моменты: юные украинцы станут более технически подкованными.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тоже посетовал на то, что украинские власти лишь провоцируют всплеск популярности анонимайзеров. И добавил, что ограничение доступа к ресурсам имеет смысл только в случае распространения противоправного контента, в том числе порнографии, пропаганды наркотиков или описания способов самоубийства.

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

Специалисты также отмечают, что подобные решения ограничивают свободу слова и походят на попытку уменьшить число негативных высказываний в соцсетях. «Вместо того, чтобы решать проблемы, давайте сделаем вид, что их нет, — классика авторитарного режима. Только это не поможет, ведь люди освоят способы обхода блокировок», — считает политолог Анна Федорова.

Как отреагировали компании?

По данным Mail.Ru Group, после того как о санкциях сообщили крупные СМИ, трафик «Одноклассников», «ВКонтакте» и других сервисов начал резко расти. Решение Украины компания признала политически мотивированным и заявила, что никогда не нарушала законы страны.

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В Mail.Ru заверили, что продолжат поддерживать свои сервисы на Украине и намекнули пользователям на возможность использовать средства для обхода блокировок. В «Яндексе» заверили, что санкции не скажутся на бизнесе, но компании очень жаль, что от действий властей страдает украинский пользователь.

Разработчик решений в области распознавания текстов и лингвистики ABBYY взял время на то, чтобы изучить возможное влияние санкций на бизнес. Многие сервисы, попавшие в санкционный список, узнали об этом из открытых источников и поэтому не смогли оперативно отреагировать.

Точно заблокируют?

В интернет-ассоциации Украины полагают, что выполнить указ Порошенко будет непросто. По словам председателя организации Александра Федиенко, операторы просто не готовы к таким мерам и не располагают необходимыми техническими средствами.

Федиенко также добавил, что в современной реальности ни одна блокировка не работает на все сто процентов.

«Мы считаем, что блокировка неэффективна. Но если такой механизм будет внедряться в нашей стране, то блокировка должна происходить исключительно по решению суда. Потому что остальные механизмы просто нельзя назвать цивилизованными», — объяснил представитель ассоциации.

Один из крупнейших операторов «Укртелеком» уже сообщил, что приступил к блокировке ресурсов, а сам Порошенко объясняет блокировку всех российских соцсетей необходимостью «давить на Россию».