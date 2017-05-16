Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Время осваивать Tor

Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Президент Украины расширил санкционный список против России и лишил украинцев самых популярных в стране соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». В России такой шаг считают неэффективным и предрекают, что украинские пользователи поголовно освоят Tor и VPN. «Лента.ру» выяснила, чего еще лишатся на Украине и действительно ли Киев способен хоть что-то заблокировать.

Что произошло?

Во вторник, 16 мая, Украина расширила санкционный список в отношении российских компаний. На сайте украинского президента Петра Порошенко опубликовали документ, в котором значатся 468 российских организаций.

Наибольший резонанс вызвали санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов компаний «Яндекс» и Mail.Ru. Согласно опубликованному документу, соцсети подлежат блокировке на территории Украины, а компании не могут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

Кто еще оказался в списке санкций?

Согласно указу, блокировке подлежит большинство российских телекомпаний. В списке НТВ, Первый канал, ВГТРК, «НТВ-ПЛЮС», «ТНТ-телесеть», «Москва Медиа», «Национальная медиа группа», телеканалы «РТР-Планета», «Россия 24», «ТВ Центр», телерадиокомпания «Звезда», международное информационное агентство «Россия сегодня», телеканал РЕН ТВ, «Наше Радио» и православное радио «Вера». Под санкции попали и разработчики программного обеспечения Softline, «1С», ABBYY, ограничения были расширены в отношении «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.

В документе также перечислены более 50 сервисов «Яндекса», но в приложении «Яндекс.Погода» ограничены только данные о Москве и Киеве. Блокируются все продукты Mail.Ru, но какие именно, в указе не уточняется.

Как отреагировали в России?

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко выразил мнение, что такие меры неэффективны. Он предположил, что блокировка крупнейших социальных сетей приведет к тому, что граждане Украины быстро освоят методы обхода ограничений, воспользовавшись различными VPN-сервисами и анонимным браузером Tor.

Клименко также отметил, что компании не сильно потеряют в рекламных доходах, поскольку украинская аудитория в разы меньше российской. По данным «Одноклассников», на Украине социальную сеть ежедневно используют более пяти миллионов человек. Во «ВКонтакте» на украинцев приходится 17,5 процента общей аудитории. По данным SimilarWeb, «Одноклассники» и «ВКонтакте» входят в топ-5 самых популярных сайтов на Украине.

Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев отметил, что для украинских провайдеров столь масштабные ограничения могут стать проблемой: необходимое оборудование обычно установлено у крупных операторов, а мелкие чисто технически не смогут выполнить указ президента.

«Тотальной зачистки не получится», — констатировал омбудсмен. Тем не менее Мариничев увидел и положительные моменты: юные украинцы станут более технически подкованными.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин тоже посетовал на то, что украинские власти лишь провоцируют всплеск популярности анонимайзеров. И добавил, что ограничение доступа к ресурсам имеет смысл только в случае распространения противоправного контента, в том числе порнографии, пропаганды наркотиков или описания способов самоубийства.

Специалисты также отмечают, что подобные решения ограничивают свободу слова и походят на попытку уменьшить число негативных высказываний в соцсетях. «Вместо того, чтобы решать проблемы, давайте сделаем вид, что их нет, — классика авторитарного режима. Только это не поможет, ведь люди освоят способы обхода блокировок», — считает политолог Анна Федорова.

Как отреагировали компании?

По данным Mail.Ru Group, после того как о санкциях сообщили крупные СМИ, трафик «Одноклассников», «ВКонтакте» и других сервисов начал резко расти. Решение Украины компания признала политически мотивированным и заявила, что никогда не нарушала законы страны.

В Mail.Ru заверили, что продолжат поддерживать свои сервисы на Украине и намекнули пользователям на возможность использовать средства для обхода блокировок. В «Яндексе» заверили, что санкции не скажутся на бизнесе, но компании очень жаль, что от действий властей страдает украинский пользователь.

Разработчик решений в области распознавания текстов и лингвистики ABBYY взял время на то, чтобы изучить возможное влияние санкций на бизнес. Многие сервисы, попавшие в санкционный список, узнали об этом из открытых источников и поэтому не смогли оперативно отреагировать.

Точно заблокируют?

В интернет-ассоциации Украины полагают, что выполнить указ Порошенко будет непросто. По словам председателя организации Александра Федиенко, операторы просто не готовы к таким мерам и не располагают необходимыми техническими средствами.

Федиенко также добавил, что в современной реальности ни одна блокировка не работает на все сто процентов.

«Мы считаем, что блокировка неэффективна. Но если такой механизм будет внедряться в нашей стране, то блокировка должна происходить исключительно по решению суда. Потому что остальные механизмы просто нельзя назвать цивилизованными», — объяснил представитель ассоциации.

Один из крупнейших операторов «Укртелеком» уже сообщил, что приступил к блокировке ресурсов, а сам Порошенко объясняет блокировку всех российских соцсетей необходимостью «давить на Россию».

Анастасия Евтушенко

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинцы пригрозили Порошенко Майданом из-за блокировки «ВКонтакте»
Клименко усомнился в эффективности блокировки российских соцсетей на Украине
На Украине заблокируют доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
12:52 16 мая 2017

«"ВКонтакте" для русских»

Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
13:38 Сегодня

Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту

00:14 16 мая 2017

Попытка порнозвезды потроллить баскетболиста окончилась провалом

14:20 Сегодня

Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro

Интернет и СМИ
 — 
00:05 16 мая 2017

«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»

Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
17:09 16 мая 2017

Захарова прокомментировала запрет «Нашего радио» на Украине

11:18 Сегодня

На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов

12:47 15 мая 2017

Раскрыты доходы создателей вируса-вымогателя WannaCry

Интернет и СМИ
 — 
00:05 15 мая 2017

Ты меня не ищи

Как Европа потратила сотни миллионов в попытках победить Google
12:36 Сегодня

Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире

08:01 Сегодня

Пристыдившую 70-летнюю посетительницу спортзала модель Playboy отправят в тюрьму

16:43 15 мая 2017

«Живой Журнал» даст «слово Саратову» и другим городам России

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы