Клименко усомнился в эффективности блокировки российских соцсетей на Украине

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко не считает, что санкции в отношении российских соцсетей и «Яндекса» смогут критично повлиять на их работу. Об этом он во вторник, 16 мая, рассказал RT.

«Санкции никак не скажутся, пожалуй, кроме "Яндекса", не знаю, насколько его это коснется. Но, с точки зрения рекламных доходов, я уверен, что это, мягко говоря, даже не соответствует в процентном отношении», — отметил советник.

Клименко также выразил мнение, что доходы IT-компаний от украинских пользователей не превышают трех процентов, поскольку общая масса украинцев в этом сегменте — 12,5 процента.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что блокировка может быть неэффективной, поскольку аудитория «научится пользоваться VPN, Tor».

Во вторник, 16 апреля, украинский президент Петр Порошенко подписал указ об ограничении доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс». Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.