Порошенко расширил санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Там же опубликованы списки физических и юридических лиц, которые попали под украинские санкции. В первом перечне значатся имена россиян (их большинство), украинцев и граждан других государств (Франции, Испании, Болгарии, Израиля, Греции) — всего свыше тысячи человек. Это политики, чиновники, журналисты, академики, судьи и деятели культуры.

Некоторым запрещен въезд на территорию страны, в отношении других также предусмотрена блокировка активов и лишение госнаград. Конкретные причины их включения не приводятся.

Во втором списке — зарегистрированные в России и на Украине банки, компании, предприятия и организации. В этом перечне свыше 400 пунктов.