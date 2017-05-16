Порошенко заявил об угрозе нападения российских кибервойск на Украину

Петр Порошенко выразил опасение, что российские кибервойска могут активизировать свою деятельность на Украине. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов в США и Европе. Мы ожидаем, что тем же они будут пытаться заниматься на Украине», — заявил Порошенко.

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В декабре 2016-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что хакеры из России пытались сорвать выплату социальных денежных пособий в стране. По его словам, «атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в РФ».

24 января Порошенко заявил, что его страна в силах ответить на кибератаки со стороны России. За несколько дней до этого он заявил, что Москва ведет кибервойну против всего мира, призвав «сообща бороться с этой угрозой».

17 февраля СБУ обвинила российских хакеров в нападении на объекты государственной системы — Госказначейства, Минфина и Нацбанка. По словам руководителя ведомства Александра Ткачука, к атакам причастны сотрудники российских спецслужб, хакеры и IT-компании. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что подобные высказывания «надо отправлять в спам, поскольку на Украине каждый чиновник, включая президента, выступает с заявлениями, которые не имеют под собой ни фактов, ни логики».

4 апреля украинский министр обороны Степан Полторак обвинил Россию более чем в семи тысячах кибератак на страну. Никаких доказательств своих слов министр не привел.

В Кремле неоднократно заявляли, что российские власти не причастны к хакерским атакам в какой-либо стране.