NYT заподозрила «самого разыскиваемого хакера» в связях с российской разведкой

«Самый разыскиваемый хакер в мире» Евгений Богачев может быть связан с российскими спецслужбами, пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает издание, мужчина, за информацию о котором ФБР назначило рекордную награду в три миллиона долларов, проживает в России и не пытается скрываться. У него имеется дом в Анапе, он увлекается поездками на яхте и коллекционирует дорогие автомобили.

Создатель одного из самых вредоносных ПО GameOver ZeuS Богачев получил доступ к миллиону компьютеров по всему миру. Источники газеты полагают, что российская разведка использовала хакера, чтобы проникать в системы чиновников и военных ведомств. NYT утверждает, что больше всего разведку интересовали документы под грифом «совершенно секретно», а также информация о военных конфликтах на Украине и в Сирии.

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Сотрудники МВД Украины передали ФБР данные о том, что хакер «работает под руководством специального подразделения ФСБ», рассказывают источники газеты. По словам источника в правоохранительных органах Украины, Богачев чрезвычайно богат и владеет двумя виллами во Франции.

Евгений Богачев и еще один россиянин Алексей Белан в декабре 2016 года попали в санкционный список США за вмешательство в ход американских выборов.

Богачев, более известный в хакерских кругах под псевдонимами slavik, lucky12345, pollingsoon, находился в списке разыскиваемых в США хакеров задолго до введения санкций. По оценкам ФБР, ущерб от созданного Богачевым программного обеспечения GameOver ZeuS составил более 100 миллионов долларов. Вредоносный софт незаметно воровал номера банковских карт, пароли, личную информацию и любые другие конфиденциальные данные.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В ответ на заявления официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм».