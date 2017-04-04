Министр обороны Украины обвинил Россию в массированных кибератаках

Украинский министр обороны Степан Полторак обвинил Россию более чем в семи тысячах кибератак на Украину. Об этом во вторник, 4 апреля, он заявил на брифинге в Оттаве, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Никаких доказательств своих слов министр не привел. Он также отметил, что Украина готова сотрудничать с Канадой, в том числе, по вопросам информационной безопасности.

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17 февраля зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о нападении российских хакеров на энергетическую и финансовую системы страны. «Реагировать на это — все равно что подливать масло в огонь. Начинается дополнительная полемика, которая, кроме отрывания времени у российских официальных лиц, ни к чему не приводит. Поэтому подобные заявления надо отправлять в спам», — сказал парламентарий.

Ранее в тот же день СБУ обвинила российских хакеров в нападении на объекты государственной системы — Госказначейства, Минфина и Нацбанка. По словам руководителя ведомства Александра Ткачука, к атакам причастны сотрудники российских спецслужб, хакеры и IT-компании.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что российские власти не причастны к хакерским атакам в какой-либо стране.