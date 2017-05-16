«"ВКонтакте" для русских»

16 мая на Украине заблокировали доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам компании «Яндекс». Это предусмотрено указом о новых санкциях в отношении России, подписанным во вторник, 16 мая, украинским президентом Петром Порошенко. Возмущенные пользователи Twitter принялись всячески глумиться над лидером государства.

Некоторые с юмором восприняли блокировку и наперебой публиковали тематические шутки. «Скоро будут новости из серии "в ДНР задержали украинского военного, который пересек линию соприкосновения, чтобы выйти с телефона в ВК"», — заметил один из шутников.

Другие начали опасаться потери аудио- и видеофайлов, сохраненных на странице социальной сети. «Судорожно скачиваю мои музыкальные шедевры из медиатеки "ВКонтакте", потому что потери этого я точно не переживу», — пожаловался пользователь с ником Dasha__kotya.

Скриншот: @ikstark

Блогеры обратили внимание на то, что у президента Украины также имеется личный аккаунт во «ВКонтакте».



