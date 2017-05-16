Украинцы пригрозили Порошенко Майданом из-за блокировки «ВКонтакте»

В сети обратили внимание на блокировку «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса» на территории Украины. Возмущенные пользователи Twitter принялись всячески издеваться над украинским лидером Петром Порошенко и пригрозили ему устроить в стране третий Майдан.

Причиной для волнения юзеров стали так называемые «сохраненки» в социальной сети, которые стали недоступны для пользователей Украины. «Тут Порошенко, вроде как, запретил "ВКонтакте". Так вот, если пропадут три тысячи сохраненок, я выйду на третий майдан», — заявил один из них.

Некоторые пользователи принялись смеяться над блокировкой российских сервисов. «"ВКонтакте" блокируют, потому что правильно "Наконтакте"», — пошутили они.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 16 мая 2017, 08:39

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Ранее 16 мая на Украине постановили ограничить доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал украинский лидер Петр Порошенко. Блокировка введена сроком на три года.

Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».