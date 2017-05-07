Киев отказался пустить на Евровидение посетивших Крым журналистов

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что посетивших Крым российских журналистов не пустят на «Евровидение» даже при наличии аккредитации.

«Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на «Евровидение» и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны», — написал Геращенко на своей странице в Facebook. По его словам, фоторепортер Рамиль Ситдиков сам предоставил пограничникам и волонтерам Центра Миротворец доказательства «незаконного пребывания на территории украинского Крыма».

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«Первый пошел! Обратно на север, по проторенной Лолитой Милявской дорожке», — написал депутат. 23 апреля певицу Милявскую сняли в Конотопе с поезда, следующего на Украину. Позднее в тот же день СБУ опубликовала в Twitter фотографию с частично обнаженной грудью звезды.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России.

Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года после проведенного референдума, на котором за такое решение проголосовало более 96 процентов жителей полуострова. Украинские власти расценивают регион как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение прошло в соответствии с нормами международного права.