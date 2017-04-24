СБУ выложила откровенное фото Лолиты

Служба безопасности Украины отреагировала на решение властей страны запретить въезд российской певице Лолите Милявской, ехавшей к больной дочери. В своем Twitter ведомство выложило фотографию с исполнительницей, у которой во время танца частично обнажилась грудь.

Снимок снабжен подписью-пожеланием «Удачи».

Милявская направлялась на Украину, однако на пограничном контроле в Конотопе ее высадили из поезда и заставили возвращаться в Москву.

Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году. Власти Украины рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.

Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области, ее детство и юность прошли в Киеве.