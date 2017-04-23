Певицу Лолиту отказались пускать на Украину

Российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Об этом она сообщила в воскресенье, 23 апреля, на своих страницах в соцсетях, в том числе в Twitter.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину», — рассказала исполнительница.

По словам Лолиты, ее сразу пересадили на другой поезд. Милявская пояснила, что въезд ей закрыли за посещение Керчи в 2015 году.

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У певицы есть только один ребенок от брака с третьим мужем Александром Цекало — дочь Ева 1999 года рождения. Она живет с бабушкой в Киеве.

21 апреля министр культуры Украины Евгений Нищук пообещал пересмотреть список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. По словам Нищука, черные списки составлялись «наспех».

22 марта СБУ отказалась пускать представительницу России на конкурс «Евровидение» Юлию Самойлову, запретив ей въезд на три года.

По состоянию на начало 2017 года Украина запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, которые по мнению СБУ, угрожают национальной безопасности. Среди них актеры Михаил Боярский, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Валентин Гафт, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.