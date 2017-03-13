В Киеве узнали о крымском концерте певицы Самойловой

Российская певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, выступала в Крыму после его воссоединения с РФ. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

«27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой», — написал активист. Он отметил, что таких артистов Служба безопасности Украины (СБУ) в страну не пускает. По словам Клименко, выдвижение Самойловой для участия в «Евровидении» является «провокацией с далеко идущими последствиями».

Как уточняет «Корреспондент.net», на официальном сайте певицы размещена информация о ее деятельности, согласно которой Самойлова участвовала в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Керчи летом 2015 года.

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Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко назвал условия, при которых Самойлова сможет выступить на песенном конкурсе. «Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу», — отметил парламентарий.

Днем ранее стало известно, что от России участвовать в «Евровидении» будет певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова с композицией Flame Is Burning.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Мероприятие пройдет в Киеве в мае.

Украинские власти расценивают воссоединение Крыма с Россией как аннексию, а также обвиняют РФ в участии в противостояния на юго-востоке Украины. Москва, в свою очередь, настаивает, что процедура плебисцита соответствовала международному праву. Кроме того, российские власти неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.