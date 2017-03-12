Россию на «Евровидении-2017» представит певица на инвалидном кресле

Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, представит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Она исполнит композицию Flame Is Burning. Об этом объявил Первый канал, который занимался отбором исполнителя.

Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она неоднократно участвовала во всевозможных конкурсах, в том числе и международного уровня. В 2013 году певица стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». В 2014-м участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Ранее в качестве одного из кандидатов называли певца Александра Панайотова, однако он опроверг свое участие в конкурсе. Кроме того, на «Евровидение-2017» предлагали направить певца Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

Материалы по теме Евроненавидение Какими скандалами сопровождался поиск города проведения музыкального конкурса

27 февраля стало известно, что ведущими конкурса станут украинские шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Страну-организатора «Евровидения-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time (Время).

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.