Лев Лещенко призвал отправить на «Евровидение» уроженца Запорожья Панайотова

Певец Лев Лещенко назвал Александра Панайотова главным кандидатом на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» от России. Об этом исполнитель заявил ТАСС в среду, 1 февраля.

«Он очень хороший певец и сейчас в тренде, в хорошей форме», — отметил Лещенко, добавив, что кандидатура Панайотова — «самая яркая на сегодняшний день».

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Лещенко отметил, что поддержал бы артиста на соревновании, но не сможет посетить «Евровидение», так как ему запрещен въезд на Украину. «С удовольствием поехал бы, но не рискую, потому что могут все же остановить на границе», — подчеркнул он.

9 января участие Панайотова в музыкальном конкурсе поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Сам Панайотов заявил, что будет счастлив представить Россию на соревновании, но ничего не знает о решении отправить его на конкурс.

В тот же день музыкальная дирекция Первого канала заявила, что не готова объявить участника «Евровидения» от России. «До момента, когда страны назовут своих представителей, еще два месяца», — подчеркнули в пресс-службе.

Александр Панайотов — российский певец украинского происхождения. Он родился в 1984 году в городе Запорожье. 30 декабря 2016 года исполнитель занял второе место в шоу «Голос», уступив в финале Дарье Антонюк.

Лев Лещенко — советский и российский исполнитель, народный артист РСФСР. 1 февраля 2017 года ему исполнилось 75 лет.

Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В декабре 2016 года СБУ закрыла въезд на Украину актеру Яну Цапнику, исполнившему роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в российском фильме «Военный корреспондент».