Культура
 

Самойлова выразила уверенность в достойном выступлении на «Евровидении-2017»

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Юлия Самойлова
Юлия Самойлова

Певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова, которая представит Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, считает, что ей хватит душевных и физических сил, чтобы достойно выступить на международном музыкальном конкурсе. Об этом она заявила в интервью РИА Новости в понедельник, 13 марта.

«Огонь во мне есть в плане стрессоустойчивости, я железная в этом смысле, конечно. Так как у меня недавно была операция, возможно, немного переживаю, что могу устать, но все-таки у нас идут репетиции, и тот результат, который я показываю, руководство Первого канала устраивает», — отметила Самойлова.

По словам 27-летней певицы, выступление на «Евровидении» было мечтой детства. «Я смотрела телевизор и мечтала, представляла себя на сцене. Я, конечно, в шоке, я до сих пор не могу осознать, что это происходит со мной. Я счастлива», — сказала Самойлова.

При этом певица заявила, что не думает о политической подоплеке конкурса. «Я просто еду на конкурс и все. Я просто об этом не думаю. Все это в стороне и не очень важно. Я пою, моя задача — достойно спеть, представить Россию и самой не опозориться», — отметила она.

Самойлова также рассказала, что из-за ежедневных репетиций ей не удалось послушать всех других участников «Евровидения-2017». «Я все-таки стараюсь больше времени тратить на нужные вещи, конкретные задачи ставить перед собой», — добавила певица.

О том, что от России на «Евровидение-2017» поедет Самойлова, Первый канал объявил вечером 12 марта. Как отмечается, ее исполнение песни о любви Flame Is Burning «произвело наиболее сильное впечатление». «Самойлова доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нее нет никаких преград», — говорится на сайте телеканала.

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Самойлова неоднократно выступала на всевозможных конкурсах, в том числе и международного уровня. В 2013 году певица стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». В 2014-м участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Полуфиналы песенного конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

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