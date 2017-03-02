В Кремле открестились от бойкота «Евровидения-2017»

Российские власти не принимали решения бойкотировать международный музыкальный фестиваль «Евровидение», который пройдет в 2017 году в Киеве. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«У Кремля нет какой-либо позиции на предмет темы возможного бойкотирования», — отметил Песков. Он добавил, что не совсем понятно, нужно ли игнорировать «Евровидение».
Так Песков прокомментировал призыв депутата Госдумы Виталия Милонова к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту не отправлять на музыкальный конкурс российских участников и отказаться от его трансляции. Кремлевский спикер подчеркнул, что «с учетом места проведения этого конкурса, возможных проблем с безопасностью и недружественным отношением» ему очевиден повод для озабоченности депутата.
В феврале 2017-го «Евровидение» в Киеве призвал бойкотировать российский певец Филипп Киркоров. В декабре 2016 года с аналогичным предложением выступил продюсер Иосиф Пригожин.
Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.