В Кремле открестились от бойкота «Евровидения-2017»

Российские власти не принимали решения бойкотировать международный музыкальный фестиваль «Евровидение», который пройдет в 2017 году в Киеве. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«У Кремля нет какой-либо позиции на предмет темы возможного бойкотирования», — отметил Песков. Он добавил, что не совсем понятно, нужно ли игнорировать «Евровидение».

Материалы по теме Евроненавидение Какими скандалами сопровождался поиск города проведения музыкального конкурса

Так Песков прокомментировал призыв депутата Госдумы Виталия Милонова к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту не отправлять на музыкальный конкурс российских участников и отказаться от его трансляции. Кремлевский спикер подчеркнул, что «с учетом места проведения этого конкурса, возможных проблем с безопасностью и недружественным отношением» ему очевиден повод для озабоченности депутата.

В феврале 2017-го «Евровидение» в Киеве призвал бойкотировать российский певец Филипп Киркоров. В декабре 2016 года с аналогичным предложением выступил продюсер Иосиф Пригожин.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.