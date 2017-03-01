Милонов сравнил принимающий «Евровидение» Киев с оккупированными ИГ территориями

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что посылать представителей России на музыкальное соревнование «Евровидение-2017» в Киеве — кощунство. Об этом он рассказал Национальной службе новостей (НСН) в среду, 1 марта.

«Сейчас народ Украины, многие люди скорбят, потому что там трагедия — война. Пир во время чумы устраивать — это западноевропейская традиция. В России такого не было никогда. Сейчас, приходя на конкурс, мы должны будем приветствовать организаторов конкурса, а у них руки по локоть в крови. Это все равно что проводить конкурс на оккупированных "Исламским государством" (террористическая организация ИГ, деятельность запрещена в России — прим. «Ленты.ру») территориях», — заявил парламентарий.

Милонов добавил, что никакие призы на конкурсе не стоят человеческих жизней, которые уносит война на юго-востоке Украины. «Моя позиция базируется на твердых принципах и на скорби сотен тысяч жителей Донбасса, которые практически ежедневно хоронят своих родных, умерших не в результате несчастных случаев», — сказал он Федеральному агентству новостей.

Ранее в среду Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских исполнителей на «Евровидение» и отказаться от трансляции конкурса. Объяснил он это тем, что официальные власти Украины проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику».

Украина получила право принимать «Евровидение» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу на музыкальном соревновании в Стокгольме в 2016 году. В 2017-м конкурс пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.