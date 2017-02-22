Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что разочаровался в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Он призвал не ехать «туда, где нас не ждут», передает kp.ru в среду, 22 февраля.

«После того, что произошло в прошлом году, не вижу никакого смысла в участии в этом конкурсе», — отметил Киркоров. Он подчеркнул, что на прошлом соревновании судьи необоснованно поставили «непонятно на каком основании» певцу Сергею Лазареву нули.

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«Какой смысл участвовать в конкурсе, в котором просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут?» — спросил Киркоров.

«Евровидение» в 2017 году проводится в Киеве, так как в конкурсе 2016 года победила украинская певица Джамала. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.