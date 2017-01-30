Украина представила эмблему и слоган «Евровидения-2017»

Украина опубликовала официальный логотип и лозунг музыкального конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщается на YouTube-аккаунте мероприятия в понедельник, 30 января.

Эмблемой международного соревнования стало намысто — национальное украинское женское украшение. В качестве слогана «Евровидения-2017» Киев избрал выражение «Празднуйте многообразие» (Celebrate diversity).

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Украина уже принимала музыкальный конкурс в 2005 году. Тогда страна представила лозунг «Пробуждение» (Awakening). Логотипом стал папоротник.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.