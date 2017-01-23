От Грузии на «Евровидение» поедет исполнительница песни We Don’t Wanna Put In

Грузию на «Евровидении-2017» представит певица Тако Гачечиладзе, сообщает РИА Новости.

Артистка исполнит песню Keep the Faith («Сохрани веру») собственного сочинения. Гачечиладзе была выбрана в результате национального отбора. Уточняется, что в финале участвовали 25 музыкантов.

Исполнительница в составе группы «Стефане и 3G» должна была представлять Грузию на «Евровидении» в 2009 году с композицией We Don’t Wanna Put In. Тогда организаторы сняли коллектив с конкурса, усмотрев в песне политический подтекст.

В прошлом году от Грузии участвовали Ника Кочаров & Young Georgian Lolitaz. Они заняли 20-е место.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.