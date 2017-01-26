Украина обратит на себя внимание европейцев с помощью «Евровидения»

Украина примет европейцев на достойном уровне во время проведения музыкального конкурса «Евровидение-2017», заявил вице-премьер государства Вячеслав Кириленко. Слова политика в четверг, 26 января, приводит РИА Новости.

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«Вопрос "Евровидения" — это не музыкальный вопрос. Это вопрос политического характера. Европейцы не должны забывать об Украине. Они должны понимать, что, несмотря на войну на востоке, наша страна развивается, нуждается в их внимании и помощи. Мы проведем песенный конкурс в установленные сроки на высоком идейном и художественном уровне», — заверил Кириленко.

Вице-премьер напомнил, что Украина уже принимала конкурс в 2005 году. По его словам, это был успешный опыт.

Кириленко добавил, что 25 января был утвержден порядок использования средств государственного бюджета для обеспечения проведения конкурса «Евровидение-2017» — документ, необходимый для финансирования всех этапов проведения мероприятия.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.