«Пающие трусы» прорвались в полуфинал украинского отбора «Евровидения»

Среди полуфиналистов украинского отбора «Евровидения-2017» оказалась группа «Пающие трусы» (ударение на последний слог). Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.

Организаторы отбора совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных коллективов, которые в прямом эфире будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе. На выход в финал претендуют 24 участника.

Среди них — певцы Виталий Козловский и MamaRika, группы Green Grey, Vivienne Mort, DETACH, O.Torvald, С.К.А.Й. и другие.

Как отмечает Меладзе, отбор участников этого года оказался очень сложным. «В прошлом году нами была задана высокая планка, опускать которую нельзя. (...) За 4,5 месяца невероятного ажиотажа со стороны артистов и среди огромного количества заявок нам удалось отобрать очень интересных исполнителей, уровень которых, возможно, даже превосходит прошлогодних полуфиналистов», — сказал он.

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20 января состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Имя победителя станет известно 25 февраля.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.

«Пающие трусы» — украинская женская поп-группа, созданная в 2008 году музыкантом Андреем Кузьменко (погиб в ДТП в 2015-м) и продюсером Владимиром Бебешко. После участия в конкурсе «Новая волна» в 2010-м ее продюсером также становится Игорь Крутой (контракт действовал до конца 2014 года). Коллектив, состоящий сейчас из трех девушек, выпустил три альбома. В репертуаре такие песни, как «Стринги» и «Как Алла».