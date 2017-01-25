Объявлена дата жеребьевки стран-участниц «Евровидения-2017»

Жеребьевка, определяющая, какие страны будут представлены в первом и во втором полуфиналах музыкального конкурса «Евровидение-2017», пройдет 31 января в Киеве. Об этом сообщает телеканал «UA: Перший» в среду, 25 января.

В рамках жеребьевки пройдет церемония передачи символического ключа от «Евровидения» мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак. Мероприятие пройдет в Колонном зале городской государственной администрации.

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Ключ от «Евровидения» сочетает символику городов, в которых музыкальное соревнование проходило ранее.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.