Культура
 

Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017»

Перейти в «Мою Ленту»
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников и отказаться от трансляции международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости.

Парламентарий объяснил свой призыв тем, что официальные власти Украины проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». По его словам, в украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», Россию обвиняют в неудачах и проблемах этой страны, «поднимает голову неонацизм». Кроме того, отметил Милонов, российские мужчины не могут свободно посещать Украину.

«Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"!» — написал Милонов. Он добавил, что россияне «в нынешних реалиях — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами».

22 февраля певец Филипп Киркоров заявил, что разочаровался в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Он призвал не ехать «туда, где нас не ждут». Он подчеркнул, что на прошлом соревновании судьи необоснованно поставили «непонятно на каком основании» певцу Сергею Лазареву нули.

В декабре 2016 года в призывом бойкотировать «Евровидение-2017» выступил продюсер Иосиф Пригожин. «У нас 140 миллионов аудитории! Если они лишатся трансляции огромного государства, они лишатся денег. Надо создать ситуацию, при которой они за нами бегать будут», — отметил он.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы ведущие «Евровидения-2017»
Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве
На «Евровидение» в Киев предложили отправить Кобзона и ансамбль Александрова
Украина пустит на «Евровидение» не представляющих угрозу зрителей и артистов
Пригожин призвал бойкотировать «Евровидение»
Последние новости
Создан первый макет нового российского стратегического бомбардировщика
Топ-менеджер Татфондбанка задержан по подозрению в мошенничестве
СМИ узнали об исключении Ирака из списка «запретных стран» в новом указе Трампа
Найдены останки древнейшего гигантского пингвина
Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017»
Глава гостелерадиокомпании Киргизии госпитализирован после аварии в Бишкеке
Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
08:51 Сегодня

«Макконахи должен петь в кино чаще»

Кто собрал в мультмюзикле «Зверопой» сборную поющих звезд и причем здесь Blur
17:36 28 февраля 2017

Лишение прав Мити Фомина из Hi-Fi за вождение в нетрезвом виде признали законным

20:58 28 февраля 2017

Фотопроект воспроизвел фрески Сикстинской капеллы с точностью до 99 процентов

20:02 28 февраля 2017

Центр Помпиду обзавелся самой большой коллекцией русского искусства за рубежом

Культура
 — 
11:19 27 февраля 2017

Обладатели премии «Оскар-2017»

Лучшим фильмом стал «Лунный свет»
15:38 28 февраля 2017

Трамп обвинил «Оскар» в спекуляции на расовых вопросах

20:27 28 февраля 2017

Камбербэтч снимется в сериале про Патрика Мелроуза

16:15 28 февраля 2017

Госдеп США удалил твит с поздравлением получившего «Оскар» иранского режиссера

Культура
 — 
15:36 27 февраля 2017

Битти или не быть

Что интересного было на церемонии вручения «Оскаров»
14:40 28 февраля 2017

Рок-группу U2 обвинили в плагиате

13:44 28 февраля 2017

Американская киноакадемия назвала виновников скандала на «Оскаре»

12:39 28 февраля 2017

Врачи пообещали выписать Караченцова из реанимации в течение дня

Россия
«Создать коллективную Лизу»
Глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова о работе без Елизаветы Глинки
Уходящий Алмазбек
Поездка Путина по Средней Азии закончилась разговорами о революции
Петр Лидов-Петровский: Голодец — молодец!
Как изменится российское образование, если школьные классы сделать квадратными
РПЦ обвинила столичный НИИ в переделке усыпальницы игумений в бассейн для крабов
Онищенко предложил усыплять бездомных собак
В Москве задумались о речном общественном транспорте
Медведев призвал готовиться жить «неопределенно долго» в условиях санкций
Все материалы
Мир
«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
СМИ узнали об исключении Ирака из списка «запретных стран» в новом указе Трампа
Трамп призвал заменить Obamacare на систему с другими принципами
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad HalabisazПризрачная угроза
Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
Все материалы
Бывший СССР
Ще не вмерла
Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине
Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях
Денис Вороненков (справа)Новый русский украинец
Для чего Киеву беглый российский депутат Вороненков
Из-за обстрелов украинской армии без света в Донбассе остались сотни людей
Представители Европарламента и Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев
Президент Киргизии заявил о нежелании устраивать третью революцию в республике
Депутат Рады предрек уничтожение «империи Ахметова»
Все материалы
Финансы
Мозг вместо трубы
На сочинском форуме попытались найти новые точки роста для экономики России
Топ-менеджер Татфондбанка задержан по подозрению в мошенничестве
Закрома из-под подушки
Как россиян заставят прокредитовать правительство
Медведев подтвердил подготовку изменений в налоговой системе
В России выпустят золотую монету номиналом в 20 тысяч рублей
В ходе Сочинского форума прошла дискуссия о проблемах малого бизнеса
Бразилия начала импортировать кофе
Все материалы
Бизнес
Оковы тяжкие
Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом
Подписание соглашения между Тюменской областью и компанией «Эвалар»Кластеру быть
В Тюмень приходит новое фармацевтическое производство
Продажи под прессом
Ретейлерам не удается реанимировать потребительский бум
Михаил Леонтьев назвал Кудрина «имиджевым риском» для России
Минздрав прокомментировал возбуждение дела со стороны ФАС
ФАС возбудила дело в отношении Минздрава
«Был рак австралийский — стал астраханский»
Губернатор Александр Жилкин рассказал о прорыве в сельском хозяйстве
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Столичная полиция опубликовало видео с найденными в Бирюлево львятами
В подмосковном Долгопрудном застрелили посетителя кафе
В МВД посетовали на скудность базы генетического материала россиян
СК связал обыск у журналистки Световой с «делом ЮКОСа»
Все материалы
Наука и техника
Трамп и батут
Куда НАСА пошлет мощнейшие в мире ракеты-носители
Двойная ампутация
Как протез в СССР заменял инвалидам женщин
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Найдены останки древнейшего гигантского пингвина
Найден древнейший организм на Земле
Робота Atlas посадили на колеса
В iPhone 8 исчезнет разъем Lightning
Все материалы
Спорт
Ольга КорбутЗолотая распродажа
Почему легендарная гимнастка Ольга Корбут решила продать олимпийские награды
Зимние, военные, третьи
В Сочи завершились международные спортивные соревнования военнослужащих
СМИ сообщили о попытке нападения двух фанатов на игрока МЮ из-за автографа
Нурмагомедов подарил Тайсону папаху
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам посчитала россиянина Устюгова королем
Команды 29 регионов примут участие во Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов
Росчерк молнии
Ушел из жизни Владимир Петров — один из ярчайших хоккеистов XX века
Все материалы
Культура
«Макконахи должен петь в кино чаще»
Кто собрал в мультмюзикле «Зверопой» сборную поющих звезд и причем здесь Blur
Обладатели премии «Оскар-2017»
Лучшим фильмом стал «Лунный свет»
Битти или не быть
Что интересного было на церемонии вручения «Оскаров»
Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017»
Фотопроект воспроизвел фрески Сикстинской капеллы с точностью до 99 процентов
Центр Помпиду обзавелся самой большой коллекцией русского искусства за рубежом
Камбербэтч снимется в сериале про Патрика Мелроуза
Все материалы
Интернет и СМИ
Зажигают не по-детски
Жестокая борьба за жизнь и красоту под прицелом лучших мировых фотографов
С донышка постучали
Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
Глава гостелерадиокомпании Киргизии госпитализирован после аварии в Бишкеке
Полуголые мускулистые мужчины прорекламировали белорусское нижнее белье
Плюшевые мишки подслушали два миллиона разговоров пользователей по всему миру
Столичный сноубордист протаранил архызского барана
Американский комик сравнил реформу Трампа со «стрингами на заднице отца»
Все материалы
Ценности
Мрак по-итальянски
Модели и собаки за кулисами Миланской недели женской моды
Louis Vuitton сделал карандаши за 185 долларов
Взяли золотом
Самые дорогие украшения на «Оскаре-2017»
Volkswagen анонсировал выпуск революционного автомобиля
Итальянцы посвятили сумки японским женщинам-супергероям
Олег Кайдалов«Я завидую будущим поколениям»
Олег Кайдалов: человек, который верит в будущее «умных часов»
Calvin Klein раздел обладателей «Оскара» до нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Дивный Пловдив
Зачем российскому туристу ехать во второй по величине город Болгарии
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
ЛиссабонПортугальский для начинающих
Почему каждый хотя бы раз в жизни должен побывать в Лиссабоне
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
Эксперт раскрыла планы россиян на отпуск в 2017 году
Номинантам на «Оскар» подарили туры на Гавайи и в Италию
Российский чартер задержался в Индии на шесть часов из-за больных пассажиров
Все материалы
Из жизни
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Двое румын погибли при попытке перепить друг друга
Леопард ранил шесть человек в Индии
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Все материалы
Могу Q5, могу не Q5
Чем на самом деле отличается новая Audi Q5 от старой: первый тест-драйв
Бронированные машины для VIP-персон
ЗиЛ, «Гелик», «Комбат» и еще девять самых защищенных автомобилей в мире
Длительный тест Subaru Forester
Подсчитываем стоимость владения, подводим итоги и делаем выводы
Автомобили из будущего в кино
Как выглядят машины из будущего в кино — сейчас и в прошлом
В трейлере новых «Тачек» показали соперника Молнии Маккуина
Кроссовер DS 7: подвеска «с глазами», вращающиеся фары и ночное видение
Компания Mitsubishi представила кроссовер Eclipse
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы