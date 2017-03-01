Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников и отказаться от трансляции международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости.

Парламентарий объяснил свой призыв тем, что официальные власти Украины проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». По его словам, в украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», Россию обвиняют в неудачах и проблемах этой страны, «поднимает голову неонацизм». Кроме того, отметил Милонов, российские мужчины не могут свободно посещать Украину.

«Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"!» — написал Милонов. Он добавил, что россияне «в нынешних реалиях — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами».

Материалы по теме Евроненавидение Какими скандалами сопровождался поиск города проведения музыкального конкурса

22 февраля певец Филипп Киркоров заявил, что разочаровался в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Он призвал не ехать «туда, где нас не ждут». Он подчеркнул, что на прошлом соревновании судьи необоснованно поставили «непонятно на каком основании» певцу Сергею Лазареву нули.

В декабре 2016 года в призывом бойкотировать «Евровидение-2017» выступил продюсер Иосиф Пригожин. «У нас 140 миллионов аудитории! Если они лишатся трансляции огромного государства, они лишатся денег. Надо создать ситуацию, при которой они за нами бегать будут», — отметил он.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.