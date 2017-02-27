Названы ведущие «Евровидения-2017»

Ведущими музыкального конкурса «Евровидение» в 2017 году станут украинские шоумены Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Об этом сообщается на сайте мероприятия в понедельник, 27 февраля.

Команда конферансье впервые в истории соревнования будет состоять из трех мужчин, отмечается в анонсе.

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«Мы не специально подбирали именно такую комбинацию, но все они так впечатлили нас во время кастинга, что у нас появилась идея поставить этих замечательных молодых людей вместе», — объяснил шоу-продюсер «Евровидения-2017» Стюарт Барлоу.

Александр Скичко и Владимир Остапчук будут объявлять участников конкурса и общаться со зрителями. Тимур Мирошниченко станет комментатором шоу и будет вести репортажи из-за кулис.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Соревнование пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.