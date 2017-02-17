На Евровидение в Киев предложили отправить Кобзона и ансамбль имени Александрова

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил направить от России певца Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова на конкурс «Евровидение», который должен состояться в этом году в Киеве. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает ТАСС.

«Россия согласилась опять участвовать. Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова», — сказал парламентарий.

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Вместе с тем он сравнил организацию музыкального конкурса в украинской столице с интервенцией «на культурном фланге». Нилов подчеркнул, что впервые проведение «Евровидения» назначено на 9 мая, когда в России отмечается День Победы. «Никогда 9 мая "Евровидение" не начиналось, при попытке известных сил [конкурс] может превратиться в шабаш», — выразил опасение депутат.

В этом году отбором исполнителя от России проводит Первый канал. Ранее в СМИ появилась информация, что на конкурс решено отправить финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова. Однако представители канала эту информацию не подтвердили.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме).

Музыкальный конкурс пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.