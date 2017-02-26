Культура
 

От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald

Перейти в «Мою Ленту»

Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time (Время). Такое решение было принято в субботу, 25 февраля, по итогам национального отборочного конкурса, передает «Корреспондент.net».

Как сказал лидер группы Женя Галич, это песня о том, что время нельзя вернуть и нужно ценить каждое мгновение своей жизни. «Помнить и уважать прошлое или мечтать о будущем — важно, но чувствовать жизнь прямо сейчас — самое главное. Ценность времени невозможно преувеличить», — приводит его слова ТАСС.

Всего в финале национального отборочного конкурса боролись шесть участников. Помимо O.Torvald право выхода на сцену «Евровидения-2017» отстаивали группа «Сальто назад», исполнители Melovin и Rozhden, певицы Illaria и Tayanna.

23 января стало известно, что Грузию на музыкальном конкурсе представит певица Тако Гачечиладзе. Артистка исполнит песню Keep the Faith («Сохрани веру») собственного сочинения.

Россия пока не определилась со своим участником «Евровидения», отбором исполнителя занимается Первый канал. Певец Лев Лещенко призвал отправить на конкурс уроженца Запорожья Александра Панайотова, а депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил направить певца Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.

О.Torvald — украинская рок-группа, состоящая из пяти участников, созданная в 2005 году в Полтаве. Первый студийный альбом под названием O.Torvald вышел в 2008 году. В 2015 году группа стала самой популярной фестивальной командой страны и сыграла более 20 фестивальных сетов на Украине и в Европе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украину на Евровидении представит O.Torvald
Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве
На «Евровидение» в Киев предложили отправить Кобзона и ансамбль Александрова
Украина пустит на «Евровидение» не представляющих угрозу зрителей и артистов
От Грузии на «Евровидение» поедет исполнительница песни We Don’t Wanna Put In
Последние новости
Власти Малайзии обнародовали результаты вскрытия тела Ким Чен Нама
Трамп похвалился снижением долга США на 12 миллиардов долларов за месяц
От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald
Давивший людей водитель в Гейдельберге оказался гражданином ФРГ
Житель Тульской области из ревности сжег супругу и четырех ее знакомых
Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеского чемпионата мира по ММА
Захарова ответила на заявление WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
14:07 24 февраля 2017

Белая вдова

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Джеки» до «Тони Эрдманна»
19:56 21 февраля 2017

Фестиваль «Дух Огня» объявил программу

22:09 23 февраля 2017

Актера Алексея Баталова госпитализировали в Москве

21:16 25 февраля 2017

«Золотую малину» как худший фильм года получила «Америка Хиллари»

Культура
 — 
00:05 22 февраля 2017
Дэвид Алмонд

«Вырасти — это понять, что родители были неправы»

Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
15:55 21 февраля 2017

Вор Спайдермен получил восемь лет тюрьмы за кражу Пикассо и Матисса

12:45 21 февраля 2017

В сеть выложили сцену из «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон

18:17 22 февраля 2017

Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве

Культура
 — 
00:18 24 февраля 2017
Орхан Памук

«Ни одна жизнь не достойна романа»

Орхан Памук о современной Турции и противостоянии Востока и Запада
14:25 25 февраля 2017

США отказались пускать на «Оскар» оператора «Белых касок» из Сирии

11:22 21 февраля 2017

От Джоан Роулинг потребовали разместить беженцев в своем особняке

18:32 20 февраля 2017

Оркестр Президентского полка сыграл песню любимой группы премьера Медведева

Россия
«Религиозность нашего социума сильно переоценена»
Почему передача Исаакиевского собора РПЦ стала проблемой для церкви и общества
Олег МихеевБанкрот-фронт
Как политики задолжали миллионы и вынуждены жить на 10 тысяч рублей в месяц
«У молодых вообще нет собственной позиции»
Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
Житель Тульской области из ревности сжег супругу и четырех ее знакомых
Казус Чудновец
Чем закончится дело жительницы Катайска, осужденной за репост. Репортаж
Двухлетний мальчик запер отца на балконе ради игры на iPad
Скворцовой присудили премию за спасение пассажирки самолета
Все материалы
Мир
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
Власти Малайзии обнародовали результаты вскрытия тела Ким Чен Нама
Давивший людей водитель в Гейдельберге оказался гражданином ФРГ
В аварии на польской трассе погибли россиянин и двое белорусов
Оппозиция Сирии потребовала прямых переговоров с Дамаском
Все материалы
Бывший СССР
Труд пруди
Кто в Белоруссии обязан платить налог на безделье
Процесс со многими неизвестными
Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
Грузовик ВСУ насмерть сбил 60-летнюю женщину в Донецкой области
Савченко подвела итоги визита в Донбасс
Украинские радикалы захватили Донецкую фильтровальную станцию
Глава МИД Украины заявил о необходимости в летальном оборонительном оружии
Опубликовано видео визита Савченко к пленным силовикам в ДНР
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Хобби во благо страны
Почему почтовые марки прибыльнее алкоголя, наркотиков и микрозаймов
Россия проиграла спор с ВТО из-за европейских свиней
Трамп похвалился снижением долга США на 12 миллиардов долларов за месяц
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
В Минэнерго Белоруссии сообщили о принятых решениях по российскому газу
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
Все материалы
Бизнес
Большая перемена
Частные инвесторы заинтересовались школами и детсадами
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Подорожание масла вынудило мороженщиков поднять цены
Google обвинил Uber в краже применяемой в беспилотном автомобиле технологии
Суд Вены решил освободить украинского миллиардера Фирташа
Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Шойгу исключил из армейского лексикона фразу «показная воинская часть»
Жена Дадина потребовала от прокуратуры найти документы о его освобождении
Мне хардбольно
Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
США впервые разместят в Европе истребители F-35
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
После большевистской попытки захвата власти 3-4 июля 1917 года в Петрограде«События в столице застали Ильича врасплох»
Как Сталин, Ленин и Троцкий провели «жаркий» июль 1917 года
Ястреб сбит, ястреб сбит!
Пушка-ловушка, орлы и другие неожиданные способы уничтожить беспилотник
НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Стрелять, Карл!
Подстреленный Гитлер и отпуск в фашистской Италии: обзор Sniper Elite 4
На МКС произошла утечка аммиака
Все материалы
Спорт
Окно в Россию
Кого этой зимой купили и продали российские футбольные клубы
Футбольные фанаты устроили массовую драку в Берлине
Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеского чемпионата мира по ММА
Макарова и Веснина выиграли теннисный турнир в Дубае
Захарова ответила на заявление WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена
Итальянские спортсмены победили в слаломе на военных играх в Сочи
Главный тренер «Локомотива» назвал причину подписания 43-летнего Лоськова
Все материалы
Культура
Говоря «да»
Молодые и красивые обитатели Бруклина на снимках вундеркинда Гарольда Файнстайна
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
twen, Nr. 6, 1969, Фотография: Гвидо Мангольд, графика: Вилли Флекхаус«Опаснее тысячи порножурналов»
Король книжного и журнального дизайна Вилли Флекхаус
От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald
Актера Алексея Баталова госпитализировали в Москве
«Золотую малину» как худший фильм года получила «Америка Хиллари»
Смерть вождя
Роли, по которым мы запомним Алексея Петренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур из прошлого
Зачем аноним публикует кадры бурной юности российских звезд
Мама, не смотри
Куда подростки прячут свои эротические снимки
Преступная нищета
Будни бандитов, мигрантов и проституток в объективе лучших фотографов мира
Памятку Госдепа по борьбе с утечками информации «слили» журналистам
Тюлененок заблудился в степях Казахстана
Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом
Трусливый очковый медвежонок прославился на YouTube
Все материалы
Ценности
«Не всегда топовое и самое дорогое будет лучшим решением»
Триатлонистка Виктория Шубина раскрыла карты
Brunello Cucinelli увлекся рокерским стилем
Max Mara одел в фирменное пальто модель в хиджабе
Bulgari представил в Милане «змеиные» сумки
By Kilian призвал «помнить о смерти»
Повысили голос
Солисты «Хора Турецкого» показали стиль и характер
Baby-G сделала часы для интеллектуалок
Все материалы
Путешествия
A view of the cathedral in Naumburg/Saale, Germany, 21 Janaury 2016. After the first application in summer 0215 failed, a second attempt is being made to register Naumburg Cathedral as a UNESCO world heritage site. Саксония с замками и вином
«Лента.ру» открывает неизвестные россиянам уголки Германии
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
В отпуск с кошкой
Как правильно организовать путешествие с домашними животными
Власти Египта назвали дату увеличения визового сбора
На Крите нашли скелет пропавшего 11 лет назад британца
Автобус с паломниками опрокинулся в Волгоградской области
Руины господского дома в усадьбе Ольгово. Дмитровский район, Московская область Призрак Пиковой дамы
Где в Подмосковье можно встретить привидение
Все материалы
Из жизни
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Я не знаю, как она это делает
Личный опыт: быть фитнес-звездой Instagram и многодетной матерью одновременно
Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии
Осужденного по ошибке итальянца освободили после 20 лет тюрьмы
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Фильтр «зависть»
Звезда Instagram из Нью-Йорка показала изнанку интернет-славы
Рассмешившие соцсети толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник
Все материалы
Ружье и палатка: уникальные автомобильные опции
Инструменты, ружье, пылесос и другие необычные вещи в комплекте с машиной
Ferrari для чемпиона
На аукционе продадут Ferrari Майка Тайсона
Летают, но низенько-низенько
11 машин, способные ехать по любой поверхности. Точнее, даже не ехать
20 роскошных авто. В камуфляже
Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы