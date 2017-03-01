Кобзон вслед за Милоновым призвал бойкотировать «Евровидение»

Каждый россиянин должен самостоятельно решать, смотреть или нет трансляцию музыкального конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году в Киеве, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон. Такое мнение он высказал РИА Новости в среду, 1 марта.

Так парламентарий прокомментировал призыв депутата Виталия Милонова к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту отказаться от трансляции «Евровидения». Вместе с тем он поддержал идею коллеги отказаться от участия в конкурсе. «Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в "Евровидении", чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине», — сказал Кобзон.

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Ранее 1 марта сообщалось, что Милонов обратился к гендиректору Первого канала с просьбой бойкотировать международный музыкальный конкурс, в том числе отказаться от его трансляции. «Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"!» — считает народный избранник.

По его мнению, проводить конкурс на Украине, где «многие люди скорбят» из-за войны, равносильно проведению подобных мероприятий на территориях, оккупированных запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). «Сейчас, приходя на конкурс, мы должны будем приветствовать организаторов конкурса, а у них руки по локоть в крови», — сказал он Национальной службе новостей (НСН).

17 февраля депутат Госдумы Олег Нилов предложил направить на «Евровидение-2017» Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова. При этом он подчеркнул, что конкурс, начало которого назначено на 9 мая — День Победы, «при попытке известных сил может превратиться в шабаш».

В том же месяце певец Филипп Киркоров в интервью kp.ru призвал бойкотировать «Евровидение».

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в конкурсе в 2016 году (проходил в Стокгольме). Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.