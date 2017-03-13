В Киеве назвали условия приезда россиянки Самойловой на «Евровидение»

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко назвал условия, при которых российская певица Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении» в Киеве. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», — отметил Геращенко.

Однако, добавил он, если представительница России на конкурсе будет делать политические заявления, ей могут запретить въезд на территорию Украины. «Если же ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против», — заключил собеседник радиостанции.

12 марта стало известно, что от России участвовать в «Евровидении» будет певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Она исполнит композицию Flame Is Burning.

В 2013 году Самойлова прошла в финал третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». В 2014-м она выступила на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

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Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая. Страну-организатора «Евровидения-2017» представит рок-группа O.Torvald.

В сентябре 2016-го глава украинского Минкульта Евгений Нищук заявлял, что к участию в конкурсе не допустят российских артистов, которые входят в черные списки. Это свыше сотни деятелей культуры, шаги или высказывания которых, по мнению Киева, идут вразрез с интересами нацбезопасности.

Украинские власти расценивают присоединение Крыма к России как аннексию, а также обвиняют РФ в участии в противостоянии на юго-востоке Украины. Москва, в свою очередь, настаивает, что процедура присоединения полуострова соответствовала международному праву, и утверждает, что не является стороной конфликта в Донбассе.