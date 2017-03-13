На «Евровидение» вместо Самойловой предложили отправить Шурыгину или счет за газ

Пользователи сети с удивлением восприняли решение отправить на «Евровидение-2017» в Киев певицу с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову. Многие посчитали, что Россия окончательно лишилась и без того низких шансов на победу, и предложили массу других кандидатур.

Одной из них стала жертва изнасилования и героиня пяти выпусков «Пусть говорят» Диана Шурыгина, которой известный музыкальный блогер Enjoykin посвятил свою новую песню.

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев предложил отправить на конкурс Владимира Познера и Ренату Литвинову, в начале марта раскритиковавших выступление одноногого танцора на «Минуте славы».

Среди озвученных пользователями сети вариантов также оказался дуэт Сергеев — Лазарева и Шнурова, а некоторые предложили отправить на конкурс «платежку за газ».

— La Russie parle (@Russia_calls) 12 марта 2017, 20:12

— M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 марта 2017, 20:19

О том, что от России на «Евровидение-2017» поедет Самойлова, Первый канал объявил вечером 12 марта. «Самойлова доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нее нет никаких преград», — говорится на сайте телеканала.