Диана Шурыгина спела про водку и розы в клипе Enjoykin

Видео: Enjoykin / YouTube

Популярный видеоблогер Enjoykin смонтировал клип из выпусков «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной. Ролик был опубликован на YouTube и за несколько часов набрал около полумиллиона просмотров.

Клип получил название «Нецветные розы». Блогер собрал высказывания Шурыгиной, прозвучавшие во время эфиров, и наложил их на «Мурку». Ставшую мемом в сети фразу «на донышке» он использовать не стал.

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Enjoykin известен музыкальными переделками популярных интернет-роликов. Первый выпуск «Пусть говорят» с несовершеннолетней Шурыгиной, за изнасилование на вечеринке которой отбывает наказание 21-летний Сергей Семенов, набрал на YouTube свыше 14 миллионов просмотров.

После этого авторы программы сделали еще несколько выпусков с Шурыгиной и ее семьей. Записи эфиров также собрали в интернете несколько миллионов просмотров. После показа по федеральному телевидению девушка обрела популярность и стала видеоблогером.