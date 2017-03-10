17-летняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем». Соответствующее сообщение, адресованное YouTube-блогеру Марьяне Рожковой, девушка разместила на своей странице во «ВКонтакте»

По словам Шурыгиной, она не поняла, чем заслужила негативные комментарии Рожковой. «За что такие оскорбления в мой адрес? Что я тебе такого сделала, чтобы называть меня "мразью" и другими оскорбительными словами? Я всего лишь сделала пародию на твой ролик, причем очень запоздалую, это скорее всего тебе в плюс а не мне (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»)», — отметила она.

Девушка также добавила, что ничем не отличается от Рожковой. «Ты же такая же, как я, — стала популярной в интернете из-за счастливого случая», — подчеркнула Шурыгина, намекая на отношения интернет-звезды с самым популярным блогером российского YouTube Иваном Рудским (Ивангай).

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Конфликт между девушками произошел после того, как 17-летняя жертва изнасилования спародировала популярное видео с плачущей Рожковой, чем вызвала негативные комментарии интернет-звезды. «За последний год на меня вылилось много грязи. Меня оскорбляли, унижали, и я устала», — заявила Шурыгина в начале ролика, сделанного с помощью продюсера Евгения Лапицкого.

Диана Шурыгина — несовершеннолетняя жительница Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил три года колонии. В конце января девушку с семьей пригласили в передачу «Пусть говорят». После выпуска шоу она обрела вирусную популярность в сети.

На сегодняшний день на YouTube-канал Шурыгиной подписано более 340 тысяч человек.