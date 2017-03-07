В Ижевске семиклассникам на уроке показали «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной

Ученикам седьмого класса ижевского юридического лицея №84 во время урока показали выпуск «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной, прославившейся после телеэфиров о ее изнасиловании. Об этом сообщает телеканал «360».
Директор лицея Наталья Заварзина пояснила, что программу продемонстрировали на уроке психологии во время дня самоуправления. Показать подросткам этот выпуск придумал десятиклассник.
«Им было интересно обсудить передачу со старшеклассником, узнать его мнение и поделиться своим. Дело в том, что сейчас ребята в таком возрасте, 13-14 лет, когда их слишком остро интересует тема взаимоотношений мальчиков и девочек. И именно в этом классе это уже становится некоторой проблемой», — отметила Заварзина.
Шурыгина — несовершеннолетняя жительница Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил три года колонии. Девушка обрела популярность после участия в нескольких эфирах «Пусть говорят» на Первом канале. История вызвала споры в сети. Многие зрители не поверили в ее изнасилование, поскольку, как им показалось, поведение Дианы на эфирах не было похоже на поведение жертвы. После «Пусть говорят» девушка приобрела миллион подписчиков в Instagram, а также завела собственный канал на YouTube.