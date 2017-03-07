В Ижевске семиклассникам на уроке показали «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной

Ученикам седьмого класса ижевского юридического лицея №84 во время урока показали выпуск «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной, прославившейся после телеэфиров о ее изнасиловании. Об этом сообщает телеканал «360».

Директор лицея Наталья Заварзина пояснила, что программу продемонстрировали на уроке психологии во время дня самоуправления. Показать подросткам этот выпуск придумал десятиклассник.

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«Им было интересно обсудить передачу со старшеклассником, узнать его мнение и поделиться своим. Дело в том, что сейчас ребята в таком возрасте, 13-14 лет, когда их слишком остро интересует тема взаимоотношений мальчиков и девочек. И именно в этом классе это уже становится некоторой проблемой», — отметила Заварзина.

Шурыгина — несовершеннолетняя жительница Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил три года колонии. Девушка обрела популярность после участия в нескольких эфирах «Пусть говорят» на Первом канале. История вызвала споры в сети. Многие зрители не поверили в ее изнасилование, поскольку, как им показалось, поведение Дианы на эфирах не было похоже на поведение жертвы. После «Пусть говорят» девушка приобрела миллион подписчиков в Instagram, а также завела собственный канал на YouTube.