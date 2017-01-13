Джигурда попросил ведущего «России 1» побить его в прямом эфире

Шоумен Никита Джигурда спровоцировал ведущего программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова на драку во время выпуска 11 января.

Эфир был посвящен разводу Джигурды с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. На протяжении трансляции ведущий пытался вывести его на откровенные признания и доказать, что жена ушла от него из-за его измен, вследствие чего между ним и гостем разгорелся конфликт.

В ходе эфира они много раз приказывали друг другу «заткнуться» и обменивались резкими оценками. В один момент Корчевников попытался прервать монолог Джигурды, но тот не собирался останавливаться и направился к нему. Ведущий вышел из себя и несколько раз толкнул шоумена. На это Джигурда подставил щеки и начал кричать «Давай, щенок!», призывая Корчевникова его ударить.