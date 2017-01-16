Джигурда раскрыл сумму гонорара за участие в ток-шоу на «России 1»

Актер Никита Джигурда заявил, что за участие в съемках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ему заплатили 600 тысяч рублей. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

— Jha НатХан БРАТ АШ G (@DZHIGURDA12) 15 января 2017, 17:03

Шоумен утверждает, что в СМИ организована акция по его дискредитации. По словам Джигурды, его «пытается вывести из игры» некая мафия, которая хочет снять со счета его бывшей жены, фигуристки Марины Анисиной, семь миллионов евро. Он считает, что продюсеры программы связаны с этой группой лиц. Провокационное поведение во время эфира он объяснил желанием препятствовать этому плану и донести до зрителей «маленькую толику истины».

По версии Джигурды, перед ведущим передачи Борисом Корчевниковым поставили задачу спровоцировать его на драку. Артист утверждает, что в финальной версии шоу не показали, как Корчевников снимает с него очки, шляпу и кричит ему «Пошел вон из студии!» Также из эфира был вырезан фрагмент, в котором за Джигурду заступился психиатр, рассказал он порталу dni.ru.

В разговоре с изданием он заявил, что телевизионщики преследовали цель «отправить его в дурку» через подкупленного ими брата. «Это звучит фантастически и невероятно, но это так», — заключил артист.

Выпуск «Прямого эфира» с Джигурдой был показан 11 января. Он был посвящен разводу шоумена с Анисиной и скандалу с наследством его умершей кумы Людмилы Браташ. На протяжении выпуска ведущий пытался вывести его на откровенные признания, позволял себе резкие высказывания и приказывал «заткнуться». В определенный момент Корчевников несколько раз толкнул шоумена. На это Джигурда подставил щеки и начал кричать «Давай, щенок!», провоцируя ведущего на драку.

По информации Национальной службы новостей (НСН), 14 декабря Джигурда заявил на пресс-конференции, что за всю свою жизнь не избил ни одного человека.