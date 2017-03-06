Литвинова посоветовала участнику «Минуты славы» без ноги пристегнуть конечность

Актриса Рената Литвинова, заседающая в жюри телешоу «Минута славы», посоветовала одноногому участнику программы Евгению Смирнову, исполнившему танец, «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности. Отрывок программы доступен на сайте Первого канала.

Смирнов выступал в паре с Аленой Щеневой, они исполнили номер «Вдвоем». После выступления Владимир Познер отметил, что восхищен работой танцовщика, и что он совершил подвиг, однако счел, что Смирнов использовал запрещенный прием, и проголосовал против его дальнейшего участия в конкурсе.

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Литвинова заявила, что трудное положение «людей-ампутантов» в России — главная причина, по которой Смирнов должен остаться в проекте. «Но про запрещенные моменты, конечно... А может быть, вам пристегнуть вторую. Она же может не так очевидно отсутствовать. Чтобы не эксплуатировать эту тему», — предложила актриса.

Конкурсант ответил, что не эксплуатировал инвалидность, всегда танцевал свободно и не использовал «добавочные элементы», подчеркивающие отсутствие второй конечности. Другие члены жюри, Сергей Юрский и Сергей Светлаков предложили пропустить пару в следующий этап, поскольку Смирнов исполнил номер «как танцор, а не как калека».

Ранее Литвинову и Познера критиковали в сети за оценку выступления восьмилетней Виктории Стариковой, которая спела на «Минуте славы» композицию подруги Литвиновой, Земфиры, «Жить в твоей голове».