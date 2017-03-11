Познер извинился перед одноногим танцором из «Минуты славы»

Журналист Владимир Познер, входящий в жюри телешоу «Минута славы», принес извинения одноногому участнику телепроекта Евгению Смирнову, которого он заподозрил в использовании запрещенного приема. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Смирнов вышел на сцену по просьбе ведущего Михаила Боярского. Тот заверил конкурсанта, что на проекте нет никаких ограничений.

После этого слово взял Познер. «Я хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что я совсем не был понят правильно», — сказал журналист, подойдя к участнику. Он также призвал Смирнова, заявившего об уходе из шоу, не покидать проект. Однако танцор остался непреклонен.

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Другой член жюри, актриса Рената Литвинова отметила, что не хотела обидеть конкурсанта. Она призвала его остаться в «Минуте славы», чтобы быть примером для других людей с ограниченными возможностями.

В выпуске «Минуты славы» от 4 марта Познер, оценивая выступление Смирнова, выразил восхищение проделанной работой, однако счел, что одноногий танцор использовал запрещенный прием. Литвинова в свою очередь посоветовала Смирнову «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности.

За конкурсанта вступились другие члены жюри — Сергей Светлаков и Сергей Юрский. После этого Литвинова согласилась, что Смирнов и его партнерша Алена Щенева должны остаться в проекте.