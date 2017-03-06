Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2017»

Певец Александр Панайотов заявил, что не будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который в 2017 году пройдет в Киеве. Он отметил, что не понимает, откуда взялись слухи о его участии в соревновании, сообщает dni.ru в понедельник, 6 марта.

«Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс», — подчеркнул Панайотов. Он добавил, что узнал из прессы о том, что якобы примет участие в соревновании.

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По словам исполнителя, он не уверен, что правильно было бы проводить «Евровидение» в Киеве. «Понимаете, странная складывается ситуация и со стороны Украины, и со стороны России. Может быть, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город — в Лондон, например. Или просто бойкотировать "Евровидение", как предлагают некоторые», — предложил он.

Полуфиналы музыкального соревнования пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Имя исполнителя, который представит на конкурсе Россию, еще неизвестно. О том, что на «Евровидение» отправится Панайотов, писали «Российская газета» и Вести.Ru.

Александр Панайотов родился в украинском городе Запорожье, начал музыкальную карьеру в Киеве, но стал популярным уже после переезда в Москву.