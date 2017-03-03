У Панайотова появилась идея насчет песни для «Евровидения» в Киеве

Певец Александр Панайотов, которого называют «номером один» среди кандидатов на участие в конкурсе, уверен, что российский участник международного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве должен будет исполнить «объединяющую народы Украины и России» песню. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Музыкант отметил, что в песенном конкурсе присутствуют политические мотивы, поэтому российское участие в нем должно быть хорошо продумано. Панайотов назвал странным проведение конкурса в Киеве на фоне событий в Донбассе, но выразил надежду, что Россия примет в состязании достойное участие.

2 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о беспокойстве Кремля по поводу конкурса в связи местом его проведения. Тем не менее власти открестились от предложения к бойкоту конкурса, к которому ранее призывали депутат Госдумы Виталий Милонов, российские певцы Филипп Киркоров и Иосиф Кобзон, а также продюсер Иосиф Пригожин.

Последний в интервью изданию dni.ru в январе высоко оценил шансы Панайотова на победу в «Евровидении». При этом Пригожин отметил, что на данном конкурсе больше ценится не мастерство исполнения, а наличие материала — песни, которая должна привлечь внимание зрителей.

Полуфиналы песенного конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Кого выбрали в качестве участника от России, пока не известно, но некоторые СМИ, например, «Российская газета» и Вести.Ru считают, что на «Евровидение» отправится Панайотов.

Александр Панайотов родился в украинском городе Запорожье, начал музыкальную карьеру в Киеве, но стал популярным уже после переезда в Москву.