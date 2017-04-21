На Украине пересмотрят список запрещенных российских артистов

На Украине пересмотрят список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. Об этом в пятницу, 21 апреля, министр культуры Украины Евгений Нищук сказал в эфире телеканала ТСН.

По словам Нищука, «черные списки» составлялись «наспех», некоторые представители интеллигенции в них попали случайно. Вместе с тем, добавил он, есть много российских артистов, которые своими высказываниями и действиями действительно представляют угрозу для Украины, но не включены в перечень запрещенных.

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Министр отметил, что уже создана межведомственная комиссия с участием представителей Службы безопасности Украины (СБУ), Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, специалистов, экспертов, представителей медиа-компаний. Они совместно изучают дела запрещенных артистов.

22 марта СБУ отказалась пускать представительницу России на конкурс «Евровидение» Юлию Самойлову, запретив ей въезд на три года. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — пояснила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. В июне 2015 года девушка выступала в Крыму — российской территории, которую Киев считает своей, но временно оккупированной (Украина установила там определенный порядок въезда и выезда).

По состоянию на начало 2017 года Украина запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, которые по мнению СБУ, угрожают национальной безопасности. Среди них актеры Михаил Боярский, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Валентин Гафт, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.