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Елене Воробей закрыли въезд на Украину на три года

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Елена Воробей
Елена Воробей

Елене Воробей запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет. Об этом российская артистка рассказала ТАСС в понедельник, 3 апреля.

«Мне поставили в заграничный паспорт печать, на три года мне закрыт въезд на Украину», — заявила она.

Основанием для такого решения стало посещение Крыма, а информацию о выступлениях артистки на полуострове, по ее словам, обнародовал украинский активист, лидер движения «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко.

Ранее пограничники в Киеве отказали актрисе во въезде на территорию Украины.

«Перед тем как улетать, я обратилась к организаторам, которые подают списки артистов в органы госбезопасности. Они получили "зеленый свет" на то, чтобы я въезжала в страну», — подчеркнула Воробей.

Гордиенко сообщил в социальных сетях, что артистка угрожала подать на погранслужбу в суд за «потерянное бабло».

Украина считает российский Крым своей территорией и расценивает въезд на полуостров без согласования с Киевом как нарушение государственной границы. Служба безопасности Украины неоднократно закрывала въезд в страну российским артистам, посетившим республику. 22 марта СБУ решила принять такие меры в отношении певицы Юлии Самойловой, которая должна была участвовать в «Евровидении-2017» в Киеве.

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