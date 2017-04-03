В Киеве рассказали об угрозах Воробей судиться за «потерянное бабло»

Пограничники в Киеве отказали Елене Воробей во въезде на Украину из-за того, что она посещала Крым. Российская артистка угрожала подать на погранслужбу в суд, заявил украинский активист, лидер движения «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко в Facebook .

«Она сначала придуривалась и говорила, что в Крыму она вообще никогда не выступала, потом начала угрожать нашим ребятам (сотрудникам погранслужбы Украины — прим. «Ленты.ру»), что засудит их за потерянное бабло», — отметил Гордиенко. По его словам, у «Совета общественной безопасности» имеются документы, подтверждающие информацию о посещении артисткой российского полуострова.

Активист предложил впускать в страну артистов, побывавших в Крыму, после чего «по закону» задерживать их и сажать на 15 суток.

Воробей сообщила о том, что ее не впустили на Украину, в воскресенье, 2 апреля. «Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения», — подчеркнула она.

Украина считает российский Крым своей территорией и расценивает въезд на него без согласования с Киевом как нарушение государственной границы. Артистам, побывавшим на полуострове после его присоединения к России, запрещают посещать страну. 29 марта певица Наргиз Закирова отменила концерты в Одессе из-за угрозы ареста. Артистка ранее посещала Крым. 22 марта Служба безопасности Украины закрыла въезд певице Юлии Самойловой, которая должна была принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве.