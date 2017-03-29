Наргиз Закирова отменила концерты в Одессе из-за угрозы ареста

Финалистка телешоу «Голос» Наргиз Закирова отменила два концерта в Одессе из-за сообщений украинских СМИ о том, что ее могут арестовать. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Закирова предположила, что информация, которую распространяла украинская пресса, может быть связана со скандалом вокруг музыкального конкурса «Евровидение-2017».

«Мне безумно хотелось попасть в ваш замечательный город! Мне очень больно и обидно за всех тех, дорогие мои, кто уже приобрел билеты», — отметила Закирова. Певица пообещала посетить Одессу после того, как утрясется «чудовищная политическая ситуация».

Исполнительница не упомянула, в каких именно СМИ ей пригрозили арестом в случае посещения Украины.

17 марта портал Диалог.ua со ссылкой на украинского активиста, лидера движения «Совет общественной безопасности» Марка Гордиенко сообщал, что Закирова собирается выступить в Одессе после посещения российского Крыма. Отмечалось, что в рамках законодательства Украины ей грозит 15 суток ареста за незаконное, по мнению властей, пересечение границы.

Украина считает российский полуостров своей территорией и расценивает въезд на него без согласования с украинскими властями как нарушение государственной границы. Артистам, побывавшим в Крыму после его присоединения к России, запрещают посещать страну. 22 марта СБУ по этой причине закрыла въезд певице Юлии Самойловой, которая должна была принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве.

Наргиз Закирова — узбекско-американская певица, проживающая в России. Она выпустила три студийных альбома в жанре поп и поп-рок.