Наргиз Закирова отменила концерты в Одессе из-за угрозы ареста

Финалистка телешоу «Голос» Наргиз Закирова отменила два концерта в Одессе из-за сообщений украинских СМИ о том, что ее могут арестовать. Об этом певица рассказала в своем Instagram.
Закирова предположила, что информация, которую распространяла украинская пресса, может быть связана со скандалом вокруг музыкального конкурса «Евровидение-2017».
Я хочу обратиться ко всем жителям славного города Одесса ! К великому сожалению, мне и моей команде пришлось отменить выступления, запланированные в вашем городе. Сейчас во многих СМИ Украины распространяется новость о моем и моей команды, возможном аресте по приезду в город. Сказать, что я в полном негодовании , это практически не сказать вообще ничего ! Могу только догадываться о том , что вся эта печальная история , коим образом могла касаться передряг вокруг конкурса "Евровидение" в этом году, но я конечно могу и ошибаться. Суть моего поста заключается в том, что мне безумно хотелось попасть в ваш замечательный город! Мне очень больно и обидно за всех тех, дорогие мои, кто уже приобрёл билеты на мои вечерины и запланированных двух концертов увы не состоится. Мои дорогие Одесситы , я молю Всевышнего, что наконец то воцарит здравый смысл и конечно же МИР 🌎 И я более чем уверена, что непременно приеду к вам , как только утрясется эта чудовищная , политическая ситуация. Я хочу что бы вы знали, что моя любовь всегда с вами 🙏🏻 До , я надеюсь скорой и горячей встречи! Ваша NZ❤
«Мне безумно хотелось попасть в ваш замечательный город! Мне очень больно и обидно за всех тех, дорогие мои, кто уже приобрел билеты», — отметила Закирова. Певица пообещала посетить Одессу после того, как утрясется «чудовищная политическая ситуация».
Исполнительница не упомянула, в каких именно СМИ ей пригрозили арестом в случае посещения Украины.
17 марта портал Диалог.ua со ссылкой на украинского активиста, лидера движения «Совет общественной безопасности» Марка Гордиенко сообщал, что Закирова собирается выступить в Одессе после посещения российского Крыма. Отмечалось, что в рамках законодательства Украины ей грозит 15 суток ареста за незаконное, по мнению властей, пересечение границы.
Украина считает российский полуостров своей территорией и расценивает въезд на него без согласования с украинскими властями как нарушение государственной границы. Артистам, побывавшим в Крыму после его присоединения к России, запрещают посещать страну. 22 марта СБУ по этой причине закрыла въезд певице Юлии Самойловой, которая должна была принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве.
Наргиз Закирова — узбекско-американская певица, проживающая в России. Она выпустила три студийных альбома в жанре поп и поп-рок.