Наргиз Закирова отменила концерты в Одессе из-за угрозы ареста

Я хочу обратиться ко всем жителям славного города Одесса ! К великому сожалению, мне и моей команде пришлось отменить выступления, запланированные в вашем городе. Сейчас во многих СМИ Украины распространяется новость о моем и моей команды, возможном аресте по приезду в город. Сказать, что я в полном негодовании , это практически не сказать вообще ничего ! Могу только догадываться о том , что вся эта печальная история , коим образом могла касаться передряг вокруг конкурса "Евровидение" в этом году, но я конечно могу и ошибаться. Суть моего поста заключается в том, что мне безумно хотелось попасть в ваш замечательный город! Мне очень больно и обидно за всех тех, дорогие мои, кто уже приобрёл билеты на мои вечерины и запланированных двух концертов увы не состоится. Мои дорогие Одесситы , я молю Всевышнего, что наконец то воцарит здравый смысл и конечно же МИР 🌎 И я более чем уверена, что непременно приеду к вам , как только утрясется эта чудовищная , политическая ситуация. Я хочу что бы вы знали, что моя любовь всегда с вами 🙏🏻 До , я надеюсь скорой и горячей встречи! Ваша NZ❤

