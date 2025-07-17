Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 17 июля 2025Бывший СССР

В Раде уличили Зеленского в попытке отнять гражданство у несогласных

Дубинский: В рамках нового закона Зеленский отнимет паспорта у несогласных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В рамках нового закона о двойном гражданстве президент Украины Владимир Зеленский сможет отнять гражданство у несогласных. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

«Закон о двойном гражданстве — это подготовка к выборам. В нем заложен механизм лишения украинского гражданства всех тех украинцев, которые получили российский паспорт», — отметил депутат.

По словам нардепа, в рамках этого закона гражданство может быть изъято у украинцев, живущих на новых российских территориях. Дубинский подчеркнул, что украинский лидер «отнимет паспорта у тех, кто не будет за него голосовать».

18 июня Верховная Рада приняла законопроект о разрешении множественного гражданства. Принятый закон предусматривает потерю украинского гражданства для тех, кто добровольно получил гражданство России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    Мединский показал кадры передачи тел бойцов ВСУ Украине

    «Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

    Пошлины Трампа против России сочли опасными для самих США

    Собака не выжила в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах семьи с тремя детьми

    Бывший директор парка «Патриот» возместил ущерб Минобороны России

    В Москве началось прощание с режиссером Миттой

    В России ответили на обвинения в игнорировании ультиматума Трампа

    Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ до 25 лет

    Появились подробности об отвлекающем маневре для ВСУ с применением ложной колонны техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости