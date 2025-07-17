В Раде уличили Зеленского в попытке отнять гражданство у несогласных

Дубинский: В рамках нового закона Зеленский отнимет паспорта у несогласных

В рамках нового закона о двойном гражданстве президент Украины Владимир Зеленский сможет отнять гражданство у несогласных. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

«Закон о двойном гражданстве — это подготовка к выборам. В нем заложен механизм лишения украинского гражданства всех тех украинцев, которые получили российский паспорт», — отметил депутат.

По словам нардепа, в рамках этого закона гражданство может быть изъято у украинцев, живущих на новых российских территориях. Дубинский подчеркнул, что украинский лидер «отнимет паспорта у тех, кто не будет за него голосовать».

18 июня Верховная Рада приняла законопроект о разрешении множественного гражданства. Принятый закон предусматривает потерю украинского гражданства для тех, кто добровольно получил гражданство России.