Верховная Рада приняла законопроект о гражданстве

Гончаренко: Верховная Рада приняла законопроект о множественном гражданстве

Верховная Рада приняла законопроект о разрешении множественного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства на Украине. Инициатором законопроекта является президент Зеленский», — написал он.

По словам парламентария, в поддержку решения высказались 243 депутата. Закон принят во втором и окончательном чтении. Гончаренко выделил ряд случаев, в которых для украинцев допустимо множественное гражданство, упомянув специальный список стран. Однако принцип формирования этого перечня он не раскрыл.

В декабре 2024 года парламент одобрил прекращение гражданства Украины за получение паспорта России. За инициативу проголосовало 247 депутатов парламента.