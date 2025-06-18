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12:27, 18 июня 2025Бывший СССР

Верховная Рада приняла законопроект о гражданстве

Гончаренко: Верховная Рада приняла законопроект о множественном гражданстве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Верховная Рада приняла законопроект о разрешении множественного гражданства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства на Украине. Инициатором законопроекта является президент Зеленский», — написал он.

По словам парламентария, в поддержку решения высказались 243 депутата. Закон принят во втором и окончательном чтении. Гончаренко выделил ряд случаев, в которых для украинцев допустимо множественное гражданство, упомянув специальный список стран. Однако принцип формирования этого перечня он не раскрыл.

В декабре 2024 года парламент одобрил прекращение гражданства Украины за получение паспорта России. За инициативу проголосовало 247 депутатов парламента.

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