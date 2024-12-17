Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение паспорта России

Геращенко: Рада одобрила прекращение гражданства Украины за гражданство России

Верховная Рада Украины одобрила прекращение гражданства страны за получение гражданства России. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Двойное гражданство предоставляет политические права, включая избирательное право, что создает угрозу национальной безопасности!» — заявила политик. При этом она назвала неправильным одновременное лишение гражданства украинцев и разрешение иностранцам на двойное гражданство.

Рада приняла за основу законопроект о множественном гражданстве, предусматривающий прекращение гражданства Украины за получение паспорта России и других стран вне специального перечня. За инициативу проголосовало 247 депутатов парламента.

Также Рада упростила получение гражданства Украины для воюющих за ВСУ иностранцев. В частности, парламент отменил для такой категории экзамен на знание украинского языка и истории Украины.