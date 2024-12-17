Рада упростила получение гражданства для воюющих за ВСУ иностранцев

Рада разрешила получение двойного гражданства воюющим за ВСУ иностранцам

Верховная Рада Украины разрешила получение двойного гражданства, в том числе для воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ) иностранцев. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«"Слуги" (депутаты правящей партии Украины «Слуга народа» — прим. «Ленты.ру») наплевали на Конституцию Украины и ее язык. Ждите новых граждан!» — высказалась политик.

Рада приняла закон, разрешающий множественное гражданство при получении гражданства Украины. В частности, парламент упростил получение гражданства для воюющих за ВСУ иностранцев и отменил экзамен на знание украинского языка и истории Украины. Законом также устанавливается перечень стран, граждане которых могут рассчитывать на получение двойного гражданства.

Ранее руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала отречься от гражданства не желающих идти в ВСУ украинцев. Подать заявление об отказе от гражданства можно только в консульстве Украины за пределами страны.